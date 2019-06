Austini: La Roma vende i suoi titolari e prende riserve altrui

26/06/2019 13:05

" Higuain lo vedo in declino e costa tantissimo, con Mandzukic io ci penserei seriamente. La Roma mette in vendita i titolari della sua squadra, per andare a prendere le riserve di un’altra”. Alessandro Austini a Tele Radio Stereo fa il punto sul momento della Roma: “Con il ritiro a Trigoria si presuppone che la Roma il prossimo anno disputerà i gironi di Europa League. Nzonzi è un giocatore in uscita, non è un giocatore finito visto che stiamo parlando anche di un campione del Mondo. Su El Shaarawy il problema è stato che la Roma non ha rinnovato il contratto al giocatore e quando chiama la Cina con tutti quei soldi che cosa poteva fare? La Roma non è mai la più forte al tavolo delle trattative, è sempre la più debole. Io scambio con la Juve per quel che riguarda Zaniolo non è semplice, anche perché ci sono troppi giocatori in ballo. Su Perin c’è anche il forte interesse della Lazio".