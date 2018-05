Ausilio ferma tutti: Spalletti e Icardi restano e su De Vrij la Lazio sapeva tutto

15/05/2018 09:31

Vent'anni di Inter alle spalle e un futuro sempre più nerazzurro davanti. Per Piero Ausilio, come per tutta l'Inter sono giorni di attesa in vista della sfida decisiva con la Lazio di domenica sera, ma il ds non lega le mosse principali del club alla qualificazione o meno in Champions. E blinda tutti gli assi, a partire da Spalletti: "Il nostro futuro è assolutamente legato a lui. Non va ribadito ogni volta, ma se c’è bisogno lo faccio. L'Inter è rientrata in Europa e, se domenica battiamo la Lazio, la nostra stagione può trasformarsi da positiva a straordinaria. Altro che fallimento… Se la Lazio, in caso di Champions, avrà fatto un’annata straordinaria, lo stesso vale per noi. Questo per l’Inter era un anno zero dopo 3 cambi di proprietà in 4 anni. Il fallimento andatelo a cercare da altre parti, non in casa dell’Inter. Dopo il 21 ci siederemo a un tavolo con Spalletti e parleremo della prossima stagione con la prospettiva di fare un nuovo contratto più lungo. Per il bene dell'Inter deve restare perché lo ritengo un ottimo allenatore, se non il migliore d’Italia”. Discorso similare per Icardi, altro che smobilitazione: “Mauro ha tre anni di contratto con l'Inter: ho sempre detto che la sua situazione non sarebbe cambiata per il piazzamento. Arrivare quarti o quinti cambia qualcosa per l'Inter, ma non per la nostra volontà di proseguire col nostro capitano. Icardi resta, non abbiamo nessuna intenzione di cederlo: la clausola è lì, ha delle scadenze temporali ed è valida solo per l'estero. Finché c'è, possono anche parlare con lui ma non con noi". Spazio poi alla replica a Tare, che si era lamentato della tempistica sull'annuncio di De Vrij: “Non ho voglia di rispondere a nessuno: Igli ha detto ciò che pensa, non so se si rivolgeva all'Inter. Noi abbiamo fatto una comunicazione alla Lazio ai primi di marzo, non per telefono nonostante il rapporto che mi lega a Igli. Abbiamo depositato il contratto in tempi molto antecedenti rispetto a questo periodo, se la Lazio vuole può controllare. D'altra parte, non mi sembra che le sue prestazioni siano calate: oltre a essere un buon difensore, è anche un buon attaccante e portiere. In campo domenica sera? Non mi interessa, penso ai miei difensori. Se fossi io alla Lazio? Non parlo mai con gli allenatori, quindi non consiglierei nulla a Inzaghi. In ogni caso, guardo solo all'Inter”.