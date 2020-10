Assessore Borriello insiste: Napoli-Az non si giochi

20/10/2020 15:41

Già prima che il numero dei contagiati di Covid aumentasse all'Az Alkmaar aveva espresso le sue perplessità sull'opportunità di far giocare la gara di Europa League col Napoli giovedì ora Ciro Borriello rincara la dose. L' Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo dicendo: "Che vengono a fare quelli dell’Az-Alkmaar? Per essere messi in quarantena? È una partita che non va giocata. Il caso è stato sollevato con tanto clamore e credo che l’ASL farà qualche adempimento, ci aspettiamo qualcosa. C’è un discorso di salute che interessa anche chi non è appassionato di sport, ma c’è anche chi è appassionato di sport e si preoccupa per il gruppo squadra ed impegni futuri. Anche due sabato fa l’ASL è intervenuta, potrebbe ripetersi una situazione del genere. Quando questi giocatori arrivano al San Paolo ci sono un’enormità di persone coinvolte, un mondo che si muove e farli stare a contatto con soggetti che sono a rischio, non è giusto. Sono per la tutela del lavoratore. Juventus e Az Alkmaar sono due questioni diverse, parliamo di competenze del territorio Nazionale ed Internazionale".