Assessore Borriello: Ecco che è successo nell'incontro con De Laurentiis

13/03/2019 13:55

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha spiegato a Radio Marte cosa è successo nell'incontro di ieri in Comune col presidente del Napoli sul caso dello stadio da rimodernare. "Ieri vi è stata burrasca nell'incontro con De Laurentiis, il presidente insisteva per avere lo stadio multi-color, ma non ci siamo opposti perchè tutti questi colori non rappresentano Napoli, noi crediamo che dobbiamo puntare solo sulle diverse tonalità d'azzurro, colore che rappresenta la nostra città. De Laurentiis voleva lo stadio multi-color per esigenze televisive per rendere l'effetto ottico di uno stadio sempre pieno, questa cosa per noi non è concepibile, se vuole riempire lo stadio gli ho detto che deve comprare grandi campioni! Lui su questa affermazione ha sbottato un po'. Ieri comunque sono stati fatti grossi passi in avanti, domani attendiamo le immagini della Mondo in merito ai sediolini ed alle tonalità di colore che abbiamo deciso".