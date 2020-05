Arturo Diaconale ricoverato in ospedale

01/05/2020 15:01

E' stato ricoverato in ospedale il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, che da settimane aveva preso le luci dei riflettori per le sue numerose considerazioni polemiche in merito alla necessità di tornare a giocare. Le sue condizioni non sono note e si attendono nuove indicazioni da parte del personale sanitario. I motivi del ricovero non sarebbero comunque relativi a un eventuale contagio da Coronavirus si legge su Lalaziosiamonoi.