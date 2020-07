Arbitri: Semi-esordiente in A per Juve-Sampdoria

25/07/2020 10:41

Sono stati resi noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domani. Colpisce che la sfida Juve-Sampdoria, che potrebbe decidere lo scudetto, sia stata affidata a un semiesordiente in serie A, Francesco Forneau di Roma, classe '84, che finora ha diretto solo Parma-Brescia e Bologna-Sassuolo nella massima serie. Questo il quadro completo:



BOLOGNA – LECCE Domenica 26/07 h. 17.15

CALVARESE

CARBONE – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TEGONI



CAGLIARI – UDINESE Domenica 26/07 h. 19.30

PASQUA

BINDONI – PASSERI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE



H. VERONA – LAZIO Domenica 26/07 h. 19.30

VOLPI

VALERIANI – GALETTO

IV: ROS

VAR: FABBRI

AVAR: MELI



ROMA – FIORENTINA Domenica 26/07 h. 19.30

CHIFFI

DI IORIO – VECCHI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO



SPAL – TORINO Domenica 26/07 h. 19.30

ABISSO

PERETTI – DI VUOLO

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: FIORITO



JUVENTUS – SAMPDORIA Domenica 26/07 h. 21.45

FOURNEAU

GIALLATINI – COSTANZO

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO