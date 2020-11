Arbitri Champions: Riecco Oliver, l'arbitro col bidone nel cuore

22/11/2020 11:21

Sono stati designati gli arbitri per le gare di martedì di Champions League. Per la Juventus, in campo all’Allianz Stadium contro il Ferencvaros (diretta su Canale 5) ci sarà il fischietto tedesco Daniel Siebert, mentre per la Lazio, impegnata all’Olimpico, contro lo Zenit San Pietroburgo, è stato scelto l’inglese Michael Oliver. Un nome noto proprio ai tifosi bianconeri perché fu il fischietto di quel Real Madrid-Juventus 1-3 con il rigore dubbio fischiato a tempo quasi scaduto a Ronaldo (che allora giocava nel Real) e che fece scattare la rabbia di Buffon che esplose prima in campo e poi in tv dicendo