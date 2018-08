Ancelotti accende Napoli-Milan: Mi sono innamorato del San Paolo 30 anni fa

23/08/2018 12:29

Il destino gli ha giocato un bello scherzo. Il debutto al San Paolo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli sarà proprio contro il "suo" Milan, la squadra in cui ha vinto tutto da calciatore e dove ha cominciato a vincere tutto anche da tecnico. Proprio al San Paolo, trent'anni fa, Carletto si innamorava del pubblico partenopeo in occasione di una partita entrata nella leggenda, il 3-2 con cui il Milan degli olandesi, di Sacchi e di Ancelotti operò il sorpasso in classifica ai danni del Napoli di Maradona e Careca, logorato dalla fatica e dalle polemiche interne. Vinse il Milan, ma vinse soprattutto il pubblico di Fuorigrotta che diede una lezione di civiltà all'Italia e al mondo applaudendo a fine gara i vincitori. "Fu uno spettacolo unico e la passione della folla in tribuna mi lasciò a bocca aperta, come del resto in altre occasioni in cui sono ritornato da avversario a Fuorigrotta", ammette Ancelotti secondo quanto riportato da Repubblica. "Deve essere da quel magico pomeriggio, però, che ho cominciato davvero a coltivare il mio sogno di lavorare al Sud, trasformatosi poi in realtà all'inizio di questa estate con l'offerta di Aurelio De Laurentiis a cui ho subito risposto di sì". Sabato c'è il Milan, il secondo scoglio da superare dopo la Lazio. Per Ancelotti, che all'inizio dell'era cinese fu contattato per tornare proprio sulla panchina dei rossoneri, è quasi un derby. A conti fatti fece bene a rifiutare, visto che Li e Fassone si sono rivelati dei bluff. Ma anche perché così ha avuto l'opportunità di tornare in Italia in una piazza che lo ha sempre affascinato. "Debutto da padrone di casa sulla panchina di Fuorigrotta e guarda caso il primo avversario è proprio il mio Milan: quella di sabato sera diventerà pure una rimpatriata tra amici. La passione dei tifosi meridionali è speciale, sono venuto qui proprio per la mia voglia di vivere delle emozioni diverse, spero più intense. E anche le bellezze di Napoli, a cominciare dal suo mare, hanno funzionato come una calamita".