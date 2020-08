Ambrosini: “Champions? Ecco chi rischia di più”

04/08/2020 07:45

Il campionato si è appena concluso e ora è il momento di tornare a parlare di manifestazioni continentali. Si torna subito in campo senza avere nemmeno la possibilità di riprendere fiato, o almeno lo dovranno fare Napoli e Juventus che vanno a caccia di successi che permettono la qualificazione ai quarti. Ad analizzare la situazione delle italiane impegnate in Champions League ci pensa l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini che al Messaggero rivela: “Juve, Atalanta e Napoli sono realtà diverse. L’Atalanta ha già fatto meglio delle altre visto che è già ai quarti. Ma se la Juventus dovesse superare il Lione avrebbe la possibilità di arrivare fino in fondo”.

Napoli chiamato all’impresa

Per l’ex centrocampista del Milan, toccherà al Napoli il compito più delicato in questa ripresa europea: “Ha senza dubbio la situazione più complicata, giocare a casa del giocatore più forte del mondo non è semplice. Gattuso però sa che con una gara accorta ed equilibrata può far male. Favorite? In questo momento non ce ne sono. In una gara secca tutti possono battere tutti e la Juve può superare Bayern e Manchester City che hanno organici più ricchi».

Giudizi rimandati

Ambrosini non si sbilancia neanche su Maurizio Sarri: “Sono sempre stato consapevole che con i giocatori a disposizione era impossibile rivedere i picchi estetici del suo Napoli. Ma certo, la Juve avrebbe potuto e dovuto giocare meglio. E’ stato un anno di semina che darà i suoi frutti la prossima stagione”.