Alvino chiarisce: Comunicazione errata, non era un vero ritiro

Ha fatto molto arrabbiare i tifosi del Napoli la decisione della squadra di rimanere una sola notte a Castelvolturno per poi tornare a casa il giorno dopo nonostante fosse stato annunciato - proprio da Gattuso - il ritiro pre-Lazio. A chiarire la vicenda è Carlo Alvino su Tv Luna: "I calciatori hanno avvertito il bisogno di fare chiarezza tra loro invece di tornare a casa ed essere già lì per allenarsi il giorno dopo. Si fanno le 4 del mattino in questa famosa riunione, dove ognuno ha detto la sua, in un confronto serrato, franco, in cui Gattuso ha anche chiesto se è lui il problema, ma trovando la rassicurazione dei giocatori. C'è stato un confronto tra le varie anime perché oggi il Napoli è diviso e ci sono varie anime, c'è un gruppo che fa capo ai senatori, uno ai nuovi, un gruppo che non era d'accordo all'ammutinamento e mettere tutti d'accordo è difficilissimo. Il giorno dopo si sono allenati e alle 16 ad allenamento finito hanno lasciato il ritiro, voluto da loro stessi. E' stata sbagliata la comunicazione, non era un ritiro, ma un chiarimento e spero sia l'ultimo e definitivo per tornare a correre, a sudare, ad onorare questa maglia!".