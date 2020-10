Alvino attacca Chiambretti per una battuta in Tiki Taka

07/10/2020 11:49

Avete presente la scena finale di "No, grazie il caffè mi rende nervoso", quando Lello Arena sente il commissario che lo invita ad alzarsi e a non fare sceneggiate e si leva in piedi dicendo: "Perché che tien a dicere sulla sceneggiata?". Ecco, in parte si è ripetuto a Radio Kiss Kiss con Alvino che ha attaccato Chiambretti dicendo: "Pietro Chiambretti, nel corso di Tiki Taka, ha citato un episodio di Lazio-Inter (l'espulsione di Ciro Immobile per un fallo di reazione su Vidal), parlando in modo ironico di sceneggiata napoletana. Io mi rivolgo a lui come a tutti quelli che parlano senza cognizione di causa di sceneggiata: sciacquatevi la bocca. La sceneggiata è una nobile arte e prima di giudicarla in un certo modo bisognerebbe studiare bene cosa è stata".