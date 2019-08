Altobelli: Che faranno i tifosi dell'Inter se le cose andassero male?

10/08/2019 11:39

"Mi sembra che sia già tutto apparecchiato, e non da adesso ma fin dallo scorso inverno. E in fondo sarebbe un affare per tutti, anche a livello di plusvalenze". Altobelli non si aspetta sorprese sulla fine del tormentone Icardi. Parlando alla Repubblica Spillo si dice convinto che alla fine si farà lo scambio con Dybala: "Più che chi ci guadagna, direi chi ci rimette di meno. Battute a parte, il problema maggiore è dell’Inter. Perché la Juve sa sempre gestire tutto e tutti, mentre mi chiedo che cosa diranno i tifosi dell’Inter se dopo qualche mese le cose non dovessero andar bene. Sarebbero tutti a rimpiangere Icardi. E quello è un bel rischio, perché diventerebbe una situazione complicata da gestire.Parliamo di due grandi giocatori: Icardi è uno dei cinque bomber più forti al mondo. Anche Dybala è un grande giocatore: arriva da due anni con più bassi che alti ma Conte ha le capacità per tirargli fuori il meglio. Ronaldo-Icardi li vedrei benissimo. Quella è una coppia che può davvero far paura a tutti. Nessuno escluso".