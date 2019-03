Allegri rivela la formazione anti-Udinese e fa un pronostico sull'Atletico

07/03/2019 14:46

Massimiliano Allegri mette in pausa tutte le voci che orbitano sul mondo Juventus e riporta la concentrazione sulle cose importanti. In primis la sfida di domani contro l’Udinese: "Dimentichiamoci di avere 16 punti di vantaggio, dobbiamo vincere e ci mancano ancora sei vittorie. Devo decidere che giocherà, Kean partirà titolare al 99%, in porta ci sarà Szczesny e ci saranno buone probabilità di rivedere Barzagli. Dybala sta meglio, Mandzukic anche, Ronaldo è a disposizione mentre Bonucci e Chiellini non giocheranno. Cancelo e Pjanic sono squalificati, Douglas Costa è in netto miglioramento e vorrei averlo per la Champions. La mia situazione con il club? Ci siamo visti ieri sera a cena con Agnelli, tutte le cose uscite fino ad oggi sono cavolate, le liti, le dimissioni e tutto quanto. Abbiamo costruito qualcosa di importante in questi 5 anni insieme e parleremo del rinnovo del contratto a stagione finita. Tra me, il presidente e la società i rapporti sono in totale sintonia, anche per il futuro. Siamo molto d’accordo e non ho mai detto di voler andar via. Ma tutto a suo tempo. Champions? Adesso pensiamo all'Udinese. Martedì abbiamo buone possibilità di passare il turno. La partita di Madrid ci ha lasciato delle scorie che non ci hanno aiutato in questi 15 giorni e al ritorno saremo pronti per fare una grande partita. Non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare un’impresa. Servirà tanta pazienza perché la partita sarà lunghissima”.