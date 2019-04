Allegri rifiuta i processi: Rifarei tutto e Cr7 non vuol dire Champions

19/04/2019 13:13

"Bisogna aver smaltito questa delusione dell'eliminazinoe in Champions. Va accettata e bisogna andare avanti. Il risultato non possiamo cambiarlo e trovare alibi e giustificazioni credo sia un modo che usano quelli che non vincono". Prova a metterci una pietra sopra Allegri, ma come si fa? Il tecnico della Juve sa che lo scudetto che dovrebbe arrivare domani è la prikma delel consolazioni: "Accettiamo il verdetto del campo, analizziamo, quando avremo vinto lo scudetto, che è ancora da vincere e finché la matematica non lo consegna dobbiamo stare attenti, e programmiamo l'annata futura. Siamo concentrati sul campionato, del futuro parleremo. Eravamo concentrati sulla Champions, ora torniamo al campionato. Poi bisogna festeggiare, perché vincere lo scudetto sarebbe importante, perché è frutto del lavoro quotidiano in un'annata dove ci sono stati infortuni anche strani". Su un tasto batte il tecnico livornese: aver preso Ronaldo non era garanzia di successo: "Il calcio non è una scienza esatta.Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria, ma quello che è stato scritto conferma che Ronaldo alla Juventus non è Champions sicura. Nel calcio ci sono tante componenti,.domani giocherà". E Cancelo? "Cancelo può ancora crescere ancora, ma questo dipende anche da lui". Esclusa una squadra svuotata e senza motivazioni: "Ci rimangono dopo questa cinque partite importanti dove la Juve deve giocare per fare belle prestazioni e risultato, perché non possiamo andare in giro a fare figuracce. Oltretutto da questo momento, e sarà così da qui alla fine, avremo infortunati certi: Perin, che si sta operando, Khedira, che si opererà come è venuto fuori, Mandzukic, difficilmente lo riavremo prima della fine della stagione per il problema al tendine, Dybala, venti giorni, Douglas Costa, se va bene dieci giorni, Chiellini se va bene lo riavremo con l'Inter, Caceres dieci giorni e Barzagli che sta meglio. Gli altri ci sono, si resta in 14/\15 e con questi bisogna finire la stagione nel migliore dei modi. E domani deve essere la giornata celebrativa in caso di vittoria scudetto". Allegri ha sempre detto che il bel gioco non paga. Però l'Ajax giovane di martedì sembra aver dimostrato il contrario: "Non mi arrabbio sul bel gioco. Io rifletto su quello che sento, infatti ascolto molto. Dico che martedì noi abbiamo fatto un partita migliore di Amsterdam, ma le palle da polli che abbiamo perso hanno fatto sì che l'Ajax ha fatto una partita straordinaria. Un risultato negativo non cambia il lavoro di quest'anno. Io dico che quest'anno è stato fatto un grande lavoro, perché nelle difficoltà dell'ananta la squadra sta portando a casa il campionato e ha portato a casa la supercoppa. Rifarei tutto... Noi abbiamo giocato una Coppa Italia a Bergamo con Bonucci infortunato, Barzagli infortunato, Chiellini uscito dopo dieci minuti, Benatia aveva chiesto di andar via e dai primi di dicembre non è voluto più scendere in campo. Il calcio è fatto di momenti e situazioni. Se giochi una finale e ti mancano otto difensori che fai? Ad Amsterdam con Chiellini, Barzagli e Caceres out, tre minuti prima della partita entra Bonucci: problema al flessore. Che fai? Giochi e speri che poi le cose vadano meglio. La prima finale a Berlino si ferma Chiellini e gioca Barzagli con uno strappo. In Champions serve la fortuna che in quel momento lì tutto ti vada liscio".