Allegri: La mia Juve sempre diversa e cambieremo ancora

Ora sarà difficile parlare di Juventus sparagnina. Il 7-0 al Sassuolo restituisce al campionato una squadra più brillante, non solo cinica e non solo efficace. Alegri non si monta la testa ma sottolinea una qualità della sua squadra, che senza Dybala, Cuadrado e Douglas Costa ha cambiato ancora volto ma senza che si sia sentita l'assenza di chi non c'era: E' una Juve diversa da quella degli anni scorsi. Siamo partiti da un sistema di gioco e ora ne adoperiamo un altro e credo che lo cambieremo ancora, perché potrebbero giocare più giocatori con determinate caratteristiche. Non ci sono segreti, ci sono solo ragazzi di grandi valori che vogliono vincere il primo scudetto. Di fronte abbiamo un Napoli che sta facendo meglio, ma noi vogliamo restargli addosso fino al rush finale. In campionato non possiamo permetterci passi falsi. La partita poteva non essere semplice, ma siamo stati bravi ad indirizzarla sulla strada giusta subito. Sappiamo quando tenere la spina attaccata, dalle 3 alle 5 o la sera. C'era il rischio rilassamento, qualche minuto dopo il 3-0 c'è stato di rilassamento ma capita. E' stata una buona gara a livello tecnico". Il risveglio di Higuain è importante: "Sono contento per lui e per la squadra, ha fatto una bella prestazione a livello tecnico. La squadra ha fatto bene, stanno crescendo tutti, anche Bernardeschi ad esempio. Rugani? La crescita è buona, gioca nella Juventus in un reparto formidabile, ha meno esperienza ma è un giocatore di grande affidabilità. Insieme a Romagnoli sono i due centrali giovani migliori della Serie A. Più giocano e più crescono”. E la difesa non prende più gol: “C'è disponibilità da tutti. Non siamo a settembre dove c'è tempo per recuperare, ma abbiamo perso punti per rigori sbagliati con Atalanta e Lazio. L'unica gara sbagliata è stata con la Samp". Infine capitolo infermeria: "Matuidi non ci sarà contro il Tottenham, credo sia un problema muscolare. Non ci sono problemi invece per Barzagli, Khedria e Rugani che sono usciti o non hanno giocato per precauzione. Venerdì tornerà anche Douglas Costa, comunque avremo giocatori necessari per giocare. Bernardeschi aveva una botta al ginocchio. Bravi i dottori a metterlo in piedi, ha voluto giocare e ha fatto bene, sbagliando qualcosa all'inizio. Ha margini di crescita importanti, specie a livello mentale. Alla Juventus ogni palla è importante, deve fare questo salto".