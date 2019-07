Agresti: Vi rivelo perchè De Ligt già stima Sarri

19/07/2019 14:59

"Koulibaly con Sarri è diventato uno dei 3 difensori più forti del mondo, ecco perchè # DeLigt è affascinato dall'idea di lavorare con Sarri. Poi ci sono altri 12 milioni di motivi che hanno portato l'olandese alla Juve...". Stefano Agresti si sofferma sul neo-acquisto bianconero e su altre mosse della Juve: " Neymar-Juve penso di no. Dopo Cristiano Ronaldo mi tengo un dubitativo ma per ora dico no. Credo che andrà al Barcellona dove vuole andare e i blaugrana lo vogliono riprendere" . La firma del Corriere parla a Radio 24 in "Tutti convocati" e tocca anche il tema-Inter: "Conte è sereno di facciata, è preoccupato per non avere attaccanti a disposizione. Già un allenatore "normale" sarebbe preoccupato, immagino che uno come Conte lo sia ancora di più. Lukaku resta il nome vero oltre a Dzeko. La situazione del bosniaco si sta sbloccando e nel giro di pochi giorni dovrebbe risolversi".