Agnelli: Non si vive di rimpianti ma di obiettivi

15/04/2018 14:05

Se davvero la botta di Madrid sarà assorbita lo si scoprirà in questi sette giorni, dalla gara di oggi con la Sampdoria allo scontro diretto col Napoli di domenica prossima passando per il turno infrasettimanale di Crotone, ma la dirigenza della Juventus da la scossa subito. A margine dello Juventus Official Fan Club è il presidente Agnelli a spronare tutti: "La crescita dei club è per noi un grandissimo risultato. Quando la squadra si avvicina a voi, sapete dimostrare tutto il vostro affetto. Vi ringrazio di cuore per essere qui da tutto il mondo, e per portare ovunque la vostra passione bianconera. Avremmo sperato di uscire con due risultati differenti, sia dalla Champions che dal match delle women. Ma il mio e nostro compito è guardare avanti: non si vive di rimpianti, ma di obiettivi, pensando ai risultati davanti a noi". Prova a rialzare la testa anche Beppe Marotta: “Dobbiamo continuare a ragionare in termini di evoluzione e di crescita. Nel DNA della Juventus c'è la voglia di combattere, l'abnegazione. Va messo da parte il rammarico per mercoledì e pensare ai prossimi traguardi”.