Agnelli-Lotito, nuovo scambio di battute al veleno in assemblea

25/03/2020 08:11

Ancora duro botta e risposta tra Lotito e Agnelli. Il presidente della Lazio è il più convinto assertore della necessità di tornare ad allenarsi e di poter riprendere in tempi brevi la stagione, quello della Juve è scettico e ieri, durante l'assemblea di Lega via call conference, c'è stato un nuovo scambio di battute velenoso, come riporta Tuttosport. Lotito ha detto: "Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co' quelli delle squadre...". Gli altri presidenti, tra cui Aurelio De Laurentiis, hanno reagito tra sorrisi, battute e scongiuri. Andrea Agnelli, ha invece così risposto a Claudio Lotito: "Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo".