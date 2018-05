Agente Skriniar: Sta benissimo a Milano, l'Inter lo valuta almeno 70 mln

18/05/2018 13:37

Mancano due giorni alla sfida che deciderà il futuro di Lazio e Inter. Domenica all'Olimpico la gara che vale un'intera stagione sia per i capitolini che per la Beneamata. Ragioni economiche in ballo: 35 milioni di euro che potrebbero cambiare lo scenario di calciomercato soprattutto per i nerazzurri. Uno dei pezzi pregiati in casa Inter, da preservare a tutti i costi è Milan Skriniar. Il difensore slovacco è la rivelazione del campionato, a tal punto da essere inserito nella Top 11 Europea. Karol Csontò su Sport.sk ha parlato dei progetti futuri del ragazzo: “Questa stagione è stata ottima. Non so se sia successo qualcosa del genere a un giocatore in Slovacchia, quindi merita anche rispetto. Per quanto riguarda l’estate, non posso ancora dire cosa succederà. Milan ha un contratto di quattro anni con l’Inter, ma tutto il mondo parla di lui. Il futuro è anche una questione di soldi. L’Inter vuole tenerlo, ma non valuterà offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Il giocatore è felice a Milano e non andrà da nessuna parte se non arriva davvero una grande offerta, ma nel calcio è tutto possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti per questo. Potrebbe crearsi un’altra situazione se l’Inter non conquistasse la Champions League”.