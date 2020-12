Adl scatenato con Fifa, un pensiero anche a Ferlaino

All'inaugurazione della stazione Mostra-Maradona, che porta allo stadio Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato accompagnato da Osimhen. Tra foto storiche e recenti (manca quella di Ferlaino ma il patron azzurro ha assicurato che verrà aggiunta) Adl parla di Diego come un re che campeggia tra i murales. Non c'è l'immagine di Osimhen ma anche la sua verrà aggiunta. Proprio sul bomber ko per l'infortunio rimediato con la Nigeria De Laurentiis ha da dire qualcosa, riprendendo la sua vecchia crociata contro l'utilizzo dei nazionali

Voi lo sapete come la penso sulle nazionali. Quando uno offende le tifoserie di tutto il mondo che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana, qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che vivono in settimana ad un lavoro che non amano o una famiglia che non li ripaga, poi dicono che li mandano in giro per il mondo per partite inutili, anche amichevoli, e col rischio contagio. Chi è all'Uefa e alla Fifa non capisce l'organizzazione anche a livello imprenditoriale, non sono all'altezza. Prima di andare a dormire si interrogano se hanno fatto una cavolata? Perché il calcio non si moderna? Col virus cambia tutto, cambierà tutta la nostra vita e bisogna cambiare anche le regole.