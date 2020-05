Accuse Brambati su Strakosha e Kessiè, Lazio replica e il Milan tace

26/05/2020 14:45

Hanno fatto molto scalpore le parole dette dall'ex giocatore Massimo Brambati, attualmente volto noto di 7Gold, in una diretta Instagram. Brambati ha assicurato che ci sonon altri due giocatori positivi al corona Virus di cui però non si sa ufficialmente nulla e sarebbero il portiere della Lazio Strakosha e il milanista Kessiè. Il club rossonero non ha risposto alle illazioni, la Lazio sì tramite il dottor Ivo Pulcini, medico sociale, che è intervenuto a Radio Radio per fare chiarezza sulle condizioni di salute di Strakosha: "Perché questo signore che ci accusa non viene al posto mio? Gli faccio fare il dottore. Da ora in poi, lo chiamerò il "dottor Fake News". Sono bugie che offendono non solo la persona interessata, ma anche la nostra organizzazione e lo staff medico della Lazio. Se mi danno il permesso, d'ora in poi userò il tampone per chiudere la bocca a qualcuno".