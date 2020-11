A Quelli che il calcio tanti interisti vip a tifare

08/11/2020 09:34

Ci sarà anche Max Pezzali a presentare il suo nuovo album oggi A “Quelli che il calcio”, su Rai2 alle 14.00: l’ex frontman degli 883 seguirà il match clou delle 15 fra i nerazzurri e l’Atalanta insieme ad altri due interisti doc: il comico Enrico Bertolino e il campione di nuoto Filippo Magnini. A compensare la bilancia del tifo Diana Montano, fidanzata del bomber colombiano Duvan Zapata. Nello studio con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, non mancheranno ovviamente il maestro della racchetta Adriano Panatta, i commenti a caldo di Federico Russo e gli approfondimenti social di Melissa Greta Marchetto.

Dopo la straordinaria imitazione di Pirlo da parte di Pantano, la ricca giornata calcistica si aprirà all’ora di pranzo con Lazio-Juventus, con due inviati dallo stadio Olimpico: l’ex schermidore Stefano Pantano per i biancocelesti e l’attore comico e regista Massimiliano Bruno per i bianconeri. Allo stadio di Bergamo il conduttore Omar Fantini e il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin presenzieranno per aggiornarci live sull’altro big match Inter-Atalanta. A Genova un’altra giornalista schierata, Francesca Brienza, commenterà Genoa-Roma in compagnia del comico ligure Antonio Ornano. Soffrirà invece solitario a Torino il granata Boosta, visto che la sua controparte del Crotone, Marcello Cirillo, sarà costretto a guardare da lontano la partita fra piemontesi e calabresi, a causa delle recenti restrizioni agli spostamenti tra queste regioni.