A Chiariello il Napoli è piaciuto: Può battere Fiorentina e Juve

12/01/2020 11:59

Ha rimediato la terza sconfitta su 4 gare dell'era Gattuso ma a Umberto Chiariello il Napoli visto con la Lazo è piaciuto. A Campania Sport il giornalista di Canale 21 dice: "Io avevo detto che non avevo visto segnali confortanti contro l'Inter, perché c'era stato qualche segnale, ma non mi sembrava sufficiente, e che gli errori individuali in quell'occasione erano figli e frutto di una squadra malata mentalmente e disorganizzata tatticamente. Ora devo dire invece che il Napoli mi è piaciuto e mi è piaciuto l'atteggiamento tattico scelto da Gattuso... Il Napoli comunque non ha concesso nulla e nella ripresa ha preso in mano la gara, stavolta Insigne è stato un vero capitano, trascinando la squadra. Nella ripresa ci sono parate di Strakosha, un palo, Ospina non aveva toccato palla... ma questo campionato ha tutti gli episodi collegati e come Koulibaly c'è un rinvio che non va oltre la porta. Ospina sbaglia, un errore ingiustificabile, Di Lorenzo invece di stoppare e rinviare, calcia all'indietro.

Sono i segni di un'annata, la Lazio vince sempre, anche quando non merita, ed al Napoli non ne va bene una. 14esimo palo del Napoli, stavolta con Zielinski..Vi dissi che eravamo fuori dalla Champions, ora vi anticipo che siamo anche fuori dall'Europa League perché ne dovrebbe fare 42-43, al massimo si può fare il settimo posto. Peccato, perché il secondo tempo con la Lazio mi ha fatto vedere la luce in fondo al tunnel e può battere Fiorentina e Juventus".